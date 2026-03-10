Севастополь скорбит вместе с Брянском

10-03-2026

Сегодня в результате террористической ракетной атаки в Брянске погибли шестеро мирных граждан, 37 ранены.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил соболезнования губернатору Брянской области Александру Богомазу и всем жителям Брянска.

«Это чудовищный, бесчеловечный акт террора, и ему нет прощения. Для Севастополя, который сам не раз сталкивался с подобными подлыми атаками, эта боль особенно понятна. В это тяжелое время Севастополь скорбит вместе с вами. Мы разделяем вашу боль и верим, что Брянск выстоит», — подчеркнул глава Севастополя.

Скорбим о погибших. 

