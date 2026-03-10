После атаки дрона на поезд в Крыму погиб помощник машиниста 

10-03-2026

Удар беспилотника пришёлся по товарному поезду. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения.

Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, за последнюю неделю было как минимум три атаки на ж/д составы. В Крыму также повреждён локомотив пассажирского поезда Симферополь -Адлер.

