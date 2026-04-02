Севастополь и Казань свяжет новый автобусный маршрут

12 апреля отправится первый автобус маршрутом Севастополь–Казань. Далее — 17 апреля, а с 22 апреля рейс будет выполнятся ежедневно.

Автобус отправляется от автовокзала Севастополь в 11:15. Прибытие в Казань — на второй день в 07:00 (43 часа и 45 минут в пути).

Маршрут проходит через Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Камышин, Саратов, Самара.

Стоимость взрослого билета составляет 7500 рублей. Багажное место — 10% от стоимости билета. Для детей от 5 до 12 лет действует скидка — 50% (до 5 лет — бесплатно, если ребёнок не занимает отдельного места).

