К выходным Крым и Кубань накроет пылевое облако из Сахары

Небо станет желтоватым, горизонт молочным, закаты — песочными. Основной удар примет Болгария и Румыния с PM10 до 120 мкг/м³.

В Евпатории, Севастополе, Симферополе, Анапе и Новороссийске видимость упадёт до 5–10 км, концентрация PM10 — до 70 мкг/м³. Турция от Стамбула до Самсуна тоже окажется под мутным небом, концентрация пыли составит до 120 мкг/м³.

К 8–10 апреля северный ветер разгонит пыль. При смене направления шлейф может вернуться через Чёрное море на Крым, Кубань и Ставрополье.

