Сегодня ФК «Севастополь» чествовали по итогам прошедшего сезона

Севастопольские футболисты провели 36 игр, одержав 20 побед и забив наибольшее число мячей в своей группе. Наша команда заняла второе место в чемпионате Второй лиги в Дивизионе Б.

Церемония награждения прошла на сцене Многофункционального культурного центра «Бухта Казачья».

Подвели итоги в цифрах: самый массовый выезд — 112 человек в Ростов-на-Дону, а также самый дальний выезд состоялся в город Каспийск — около 1,5 тыс.км.

В планах клуба — обновление футбольного поля на стадионе СОК «Севастополь», что является одним из главных критериев для перехода в Дивизион А, в случае успешного выступления команды в будущих сезонах. Финансовое обеспечение на следующий год уже подтверждено.

