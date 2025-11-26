Памятник Галине Прозуменщиковой торжественно открыли в Севастополе

77 лет сегодня исполнилось бы уроженке Севастополя Галине Николаевне Прозуменщиковой. Памятник первой олимпийской чемпионке по плаванию в истории советского спорта установлен рядом с Дворцом водных видов спорта, названным в её честь.

Галина Прозуменщикова родилась в семье офицера подводного флота и медсестры. С детства увлекалась спортом — в школе играла в баскетбол, занималась гимнастикой, позднее посвятила себя плаванию. В начале 60-х спортсменка выступала за спортивный клуб флота. Олимпийской чемпионкой стала в 1964 году.

В церемонии открытия памятника приняла участие дочь Галины Николаевны Ирина Бергалло.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города