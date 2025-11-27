Погода в Севастополе 27 ноября

Погода
27-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13°,

днем +18…+20°.

Фото: Елена Голос

