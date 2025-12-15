Сегодня 58 лет со дня основания 810-й бригады морской пехоты

Сегодня 58 лет со дня основания 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты

15 декабря 1967 года из лучших батальонов трех флотов был создан 810-й отдельный полк морской пехоты, ставший грозой для врагов Отечества.

Его основой стал 309-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота, 1-й батальон морской пехоты 336-го отдельного полка морской пехоты Балтийского флота и роты плавающих танков 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота.

Сегодня 810-я отдельная бригада морской пехоты продолжает славные традиции. Морпехи — настоящие герои нашего времени. Бойцы работают на самых сложных направлениях.

На видео работа 810-й бригады морской пехоты. Работа, от которой враг бросает всё и бежит.

Многие бойцы бригады отмечены высшими наградами страны. А их девиз «Где мы — там Победа!» каждый день подтверждается делом.

Спасибо за вашу доблесть и службу! Севастополь гордится вами и ждёт дома с Победой!

