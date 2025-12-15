Подросток упал с недостроя в Ялте

Инцидент произошел 23 ноября, сегодня прокуратура Крыма сообщила, что ведомством было установлено, что доступ на участок не был ограничен. Подросток 2011 года рождения упал с четвертого этажа недостроенного здания по улице Мухина в Ялте.

Мальчик был доставлен в больницу.

«В связи с выявленными нарушениями градостроительного законодательства в части обеспечения безопасности объекта прокуратурой города в адрес генерального директора фирмы-застройщика внесено представление», — отметили в ведомстве.

