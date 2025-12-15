Еще 7 ТСН Фиолента остаются без света

15-12-2025

Произошел порыв воздушной линии, которая питает 20 СНТ и ТСН.

Ночью на Фиоленте произошел порыв — повреждена кабельная линия между двумя ТП.

С двух часов ночи и на данный момент работает лаборатория ФГУП «102 ПЭС» для обнаружения места порыва, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

На данный момент остаются без электроэнергии 7 ТП, которые питают:

ТСН Афганец
СТ Фортуна
ТСН Атлантика
ТСН Конус
Фиолентовское шоссе, 64, 66, 68, 73, 77, 85
СТ Планер
ТСН Муссон
СТ Маяк-2
СНТ Боевик
ДСТ Лукоморье
ТСН Каравай
СНТ Планер-2
СТ Чайка

Власти города направили на Фиолент еще 5 дизель-генераторных установок (к двум установленным вчера), которые, как обещается, будут стоять на постоянной основе, чтобы в случае неисправностей в сетях ТП были запитаны автономно.

Ольга Сурикова