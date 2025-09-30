Мотогонщик, решивший покататься в районе БСТ, получит «административку»

Инспекторы Севастопольского лесничества в ходе патрулирования Большой Севастопольской тропы в районе Балаклавы задержали мотоциклиста, который в нарушение запрета въехал в лесной массив. Запрет наложен из-за особого противопожарного режима, который действует до 1 октября. Нарушителю придётся прийти в управление лесничества для составления протокола.

В ходе рейда инспекторы также напомнили людям, проходящим по БСТ о противопожарных правилах и ограничениях. Особое внимание уделялось предупреждению о рисках, связанных с разжиганием костров, использованием открытого огня и движением транспортных средств в лесной зоне.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города