250-килограммовая авиабомба уничтожена у берегов Севастополя

Опасную находку на глубине 12 метров в районе мыса Херсонес сделали севастопольские дайверы. Фугасная бомба находилась в 100 метрах от берега.

Взрывотехники установили, что её перемещение небезопасно, учитывая тип и состояние взрывателя. Было принято решение уничтожить её прямо в море, на месте обнаружения.

Такие авиабомбы предназначались для поражения производственных мощностей, объектов инфраструктуры, защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Радиус гидроударной волны этого боеприпаса может составлять 2000 метров.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города