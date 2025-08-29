С двухмесячного возраста теперь можно отдать ребенка в ясли в Севастополе

Первая ясельная группа для малышей от двух месяцев открывается в Севастополе на базе детского сада №69. Заявки подали пока только 9 семей. Но возможности у сада есть на большее количество детей такого возраста.

На заседании правительства Севастополя было принято решение открыть такую группу с 1 сентября. Как было сообщено, она уже оснащена соответствующими кроватками, памперсами, питанием и набран необходимый персонал.

По мере востребованности такие группы могут появляться и в других садах.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai