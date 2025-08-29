Илья Журавлев поддержал инициативу о новых льготах

Ситуацию, когда люди с огромным трудовым стажем остаются без господдержки только из-за отсутствия звания «Ветеран труда», необходимо менять. Об этом заявил вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлёв, комментируя федеральные инициативы ЛДПР.

«Уважение и защита нужны каждому — от водителя автобуса до учителя. Реальность сегодня такова, что многие из этих людей не получают государственные программы поддержки. Это и есть та несправедливость, которую ЛДПР намерена исправлять», — отметил парламентарий.

Ключевые предложения ЛДПР:

▪️ Ежемесячная выплата к пенсии в 10 000 рублей за выслугу лет (35 лет для мужчин, 30 — для женщин)

▪️ Учреждение в стране официального «Дня ветерана труда»

▪️ Законопроект о поддержке активного долголетия, гарантирующий пенсионерам доступ к культурным, спортивным и образовательным программам

«Сегодня необходимо позаботится о тех, кто трудился много лет на благо Родины», — заключил Илья Журавлёв.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города