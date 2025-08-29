По Севастопольской бухте совершил маневр новый беспилотный катер БЭК-Р

Это пока его рабочее название и занималась его спуском на воду севастопольская высокотехнологичная компания «РобоКорп». БЭК создан в стартап-студии «ИТ-Гараж», учредителями которой являются участники НОЦ «МореАгроБиоТех» — ИТ-Парк и СевГУ.

«РобоКорп» спроектировал беспилотный катер длиной 5 метров с подвесным лодочным мотором мощностью 115 лошадиных сил. Первый этап испытаний прошёл успешно: катер совершил круг по Севастопольской бухте и полностью подтвердил свою работоспособность.

Специалисты управляли катером дистанционно. Теперь они займутся доработкой системы навигации, внедрением компьютерного зрения и созданием полноценного автономного режима для движения по заданному маршруту и возврата на базу.

Параллельно «РобоКорп» и СевГУ продолжают работу над расширением модельного ряда морских робототехнических комплексов, которые в будущем будет производить компания.

В целом в рамках программы «Приоритет-2030» СевГУ совместно с компаниями RoboCorp и Wheelies работает над созданием технологий разносредных робототехнических комплексов группового применения.

Ольга Сурикова

Видео: правительство Севастополя