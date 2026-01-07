Как отметили Рождество в Древнем Херсонесе

После божественной литургии в храме Свято-Владимирского собора на территории Свято-Владимирского Херсонесского монастыря начались Рождественские гуляния.

В шатре прошел семейный праздничный концерт «Рождественское чудо». Прихожан угостили вкусным и сытным обедом, Дед Мороз и Метелица устроили для детей конкурсы с новогодним хороводом и подарками за лучшее рождественское поздравление и русский танец.

Дед Мороз на фоне весеннего Древнего Херсонеса был впечатляющим украшением праздника, взрослые прониклись атмосферой рождественского чуда не меньше детей.

Ольга Сурикова