С 1 сентября в российских школах вступают в силу новые правила обучения

Контрольные работы по каждому предмету теперь будут занимать не более 10% учебного времени, включая Всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова,

В ряде школ стартует пилотный проект, в рамках которого появятся оценки за поведение учеников.

В учебных планах для 5–7-х классов произойдут изменения: из расписания убирают обществознание, а вместо него введут курс «История нашего края», направленный на изучение региональной истории и культуры.

Еще одно важное новшество касается Единого государственного экзамена (ЕГЭ): родители выпускников получат право присутствовать в аудиториях, чтобы следить за условиями проведения экзаменов и защищать интересы своих детей.

