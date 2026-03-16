С 1 апреля в Севастополе начнётся пожароопасный сезон

16-03-2026

Оперативные службы переводятся в режим повышенной готовности к реагированию на лесные и ландшафтные пожары.

Во время пожароопасного сезона запрещено:

 разводить костры и сжигать мусор в лесу;

 захламлять лес отходами, особенно пропитанными горючими веществами;

 бросать на землю горящие спички и тлеющие окурки, в том числе в мусорные контейнеры.

Владельцам загородных участков и частных домов следует своевременно убирать сухую траву, ветки и горючий мусор. Жечь траву на участках в пожароопасный период запрещено. Также нужно позаботиться о том, чтобы к вашему дому могла проехать пожарная машина.

 В случае пожара следует звонить 101 или 112.

Анна Левина