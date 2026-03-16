На улице Адмирала Фадеева ремонтируют внутриквартальную дорогу

Благоустройство
16-03-2026

Во дворе дома №21 на улице Адмирала Фадеева ремонтируют внутриквартальные дороги и тротуары — работы стартовали 5 марта и завершатся в начале апреля.

Сейчас закончен демонтаж старого покрытия, установлено 450 погонных метров новых бордюров, укладывают и трамбуют щебёночное основание (850 м² асфальта). Это один из 20 объектов в городе, который ремонтируется в данный момент. 

Анна Левина