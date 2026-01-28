Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья

В России на 50% за год вырос спрос на магические атрибуты

Чаще всего покупали осиновые колья — в 4 раза больше, чем в прошлом году, говорится в исследовании IT-компании АТОЛ.

В среднем один оберег россияне приобретали за 498 рублей, что на 33% дешевле, чем в 2024 году.

Спрос на стеклянные шары увеличился на 101%, на кукол вуду — на 63%, на маятники для биолокации — на 34%, на черные свечи — на 8%, на полынь — в 2,6 раза.

В целом спрос россиян на магические атрибуты в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом.

Все дело не только в моде, но и в ценах: средний чек на многие атрибуты, например, на обереги, заметно упал. Стеклянные шары и куклы вуду тоже стали хитами продаж.

