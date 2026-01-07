Роскосмос показал красную «рождественскую елку»

Россия
Госкорпорация опубликовала снимок туманности NGC 2264 в созвездии Единорога. Ее структура, напоминающая праздничное дерево в гирляндах из звезд, дала объекту народное название.

В Роскосмосе уточнили, этот регион звездообразования включает в себя Коническую туманность и туманность «Лисий мех». Фотография была сделана с помощью современного телескопа.

Фото: Роскосмос

