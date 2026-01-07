Погода в Севастополе 7 января

Город
07-01-2026

Сегодня в городе облачно.

Небольшой дождь.

Ветер юго-восточный днем 10-15 м/с.

Температура воздуха днем +13…+15°, ночью +9…+11

Температура воды 10°.

