На мосту через речку Чёрная вновь введут реверсивное движение

Мост через речку Чёрная готов на 80% — сообщили в городском департаменте транспорта. Подрядная организация восстановила выравнивающий слой и гидроизоляцию мостового полотна. На проезжей части переустроена система водоотведения, а на всем протяжении моста уложено асфальтобетонное покрытие и установлено барьерное ограждение.

Далее необходимо установить пять деформационных швов закрытого типа. Они будут располагаться в самом полотне моста.

«Работы проведут в два этапа: с 20 сентября на левой стороне моста со стороны выезда из Севастополя, а с 26 сентября по 1 октября — на правой стороне моста», — рассказал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Максимов.

После этого готовность сооружения составит более 90%. Завершить все работы планируется уже в ноябре.

