Росгвардейцы задержали дебошира, который мешал работе медиков

Происшествия
11-03-2026

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Гагаринском районе Севастополя задержали пьяного мужчину, который грубо мешал работе медиков.

На вызов «Тревога» прибыл наряд. Медик рассказала, что 36-летний москвич с судимостями весь день вызывал бригаду скорой помощи без нужды, а в этот раз выражался агрессивно и не реагировал на просьбы.

Росгвардейцы передали нарушителя полиции.

Анна Левина