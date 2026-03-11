Последствия утренней атаки на Севастополь

В Севастополе военные отразили атаку ВСУ.

Было сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента.

В ТСН «Гранат» севастопольские ПВО сбили несколько дронов, начинённых металлическими шариками: повреждены стёкла, рамы, стены, заборы и автомобили.

Жертв нет, но дома и машины серьёзно пострадали. 

В СТ «Троллейбусник-1» и ТСН СНТ «Троллейбусник-2» и СТ «Ямал» зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей.

В районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей.

