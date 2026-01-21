Романтический вечер в Севастополе закончился поножовщиной

В Гагаринском районе Севастополя бутылочка вина привела к ножевому ранению: 27-летняя безработная местная жительница дважды ударила кухонным ножом своего 45-летнего сожителя в плечо. Причина конфликта — романтика пошла не по сценарию: после ужина и алкоголя она отправила его гладить рубашку, а он отказался, сказав «Не могу!». Такой ответ ее не устроил и она молча дважды ударила мужчину кухонным ножом.

Девушка сама вызвала скорую — медики доставили мужчину в больницу, откуда сообщили в полицию. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, чтобы разобраться во всем случившемся. Девушка признала вину и раскаялась, а на вопрос, зачем она так поступила, ответила: «Потому что он тв*рь беспомощная!».

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия»). Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

