Севастополь в 2026 году получит более 19 млрд рублей по госпрограмме развития

Правительство РФ утвердило обновлённую программу социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Напомним, что программу, которая действует с 2015 года и благодаря которой были построены десятки важнейших объектов, продлили до 2030 года. За время её реализации уже завершено более 750 объектов и мероприятий.

На что направят федеральные средства в рамках программы до 2030 года:

✅ Образование: будет создано 1150 новых учебных мест, благодаря тому, что будет достроено две школы в 2026-2027 годах (в микрорайоне Радиогорка и на улице Верещагина).

✅ Здравоохранение: планируется ввод пяти крупных объектов: больницы скорой медпомощи, онкологического диспансера, психоневрологического интерната, поликлиники на Корабельной стороне, а также строительство новой инфекционной больницы.

✅ Транспортная инфраструктура: строительство 14,5 км дорог, включая транспортные развязки «Огурец» и на Столетовском проспекте, региональную дорогу «Севастополь — порт Камышовая бухта — бухта Казачья», а также тоннель.

✅ Продолжаем стройку яхтенной марины, КОС «Южные» и Балаклавского канализационного коллектора.

✅ Также госпрограммой предусмотрено строительство более 14 км водопровода и трансформаторной подстанции в районе Фиолента, что позволит обеспечить жителей бесперебойной подачей воды и электроэнергией.

✅ К 2027 году планируем завершить газификацию сёл Байдарской долины и ЮБК и строительство кольцевого газопровода, что позволит газифицировать Фиолент

Что касается туристической сферы, то к 2030 году Крым и Севастополь должны обеспечить приём не менее 7,9 млн человек. Это прямое указание к созданию новых мест размещения.

Обновлённая программа поможет устойчиво развивать Севастополь, сделать жизнь людей комфортнее, а городскую инфраструктуру — современнее и надежнее.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города