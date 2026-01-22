Погода в Севастополе 22 января

Погода
22-01-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха днем +6…+8°,

ночью +1…+3°

Температура воды 7°.

Фото: Елена Голос

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

 