Родителям школьников-медалистов предложили давать дополнительные отпуска

Россия
24-01-2026

Законопроект о поощрении мам и пап, чьи дети показали выдающиеся успехи в учебе, внесен в Госдуму.

Согласно депутатской инициативе, один из родителей выпускника, получившего золотую медаль, или ребенка – победителя Всероссийской олимпиады школьников сможет претендовать на пять дополнительных календарных дней оплачиваемого отпуска. 

Такой шаг поясняется тем, что за каждой медалью стоит титанический труд не только ученика, но и его семьи. Инициатива призвана стать своего рода благодарностью за упорство и веру в детей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Фото: Анна Корнилова