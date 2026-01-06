Режим дня и питание в новогодние праздники для спортсменов и их семей

Новогодние праздники — время радости, но для спортсменов, особенно юных, и родителей это вызов для поддержания режима.

«Севкор» пообщался с интегративным Health—коучем Юлией Диевой, которая рассказала о том, как важно прививать ребенку привычку здорового сна, питания и активности. Родители при этом должны подавать пример и даже в праздники придерживаться базовых правил, чтобы избежать срывов формы, переутомления и набора лишнего веса.

Более того, праздники — шанс на семейные ритуалы, чудесный шанс привить правильные привычки, подчеркнула специалист Health—коуч/комплексный нелекарственный подход к своему здоровью.

Почему режим важен именно сейчас

Праздники часто сбивают график: поздние посиделки, обильные ужины, сладости. Это ослабляет иммунитет, мешает восстановлению после тренировок и провоцирует усталость. Сон и питание — основа: без них даже чемпион не станет легендой. Для детей спортсмена дефицит нутриентов тормозит рост, выносливость и когнитивные функции.

Режим дня в праздники

Старайтесь не отступать от нормы, адаптируя под каникулы.

Сон : Отбой до 22:00, подъем в 07:00. Ложитесь в одно время, обеспечьте темноту, тишину, удобную кровать. Без гаджетов за 2 часа до сна — это ключ к работе нервной системы и иммунитету.

: Отбой до 22:00, подъем в 07:00. Ложитесь в одно время, обеспечьте темноту, тишину, удобную кровать. Без гаджетов за 2 часа до сна — это ключ к работе нервной системы и иммунитету. Отдых: После «праздничных» активностей важен свежий воздух и активные прогулки — 1,5 – 2 часа. Не ныряйте сразу в игры или уроки. Пить достаточное количество воды

Питание 3 приема пищи + 2 перекуса без кусочничества

Избегайте хаоса — сытные блюда подавляют тягу к сладкому. Три основных приема: завтрак плотный, обед/ужин сбалансированные. Перекусы — орехи, йогурт. Это предотвращает инсулинорезистентность и диабет.

Примерный рацион на день

Прием пищи Примеры блюд Белки/Углеводы/Жиры Завтрак (обязателен!) Овсянка с орехами, ягодами, яйцом + масло; или омлет с овощами и цельнозерновым хлебом. Белок (яйца), жиры (масло, орехи), углеводы (каша). Снижает кортизол, улучшает настроение и память. Перекус 1 Творог с ягодами или горсть орехов, семена, хлеб с маслом. Белок + жиры для сытости. Или углеводы + жиры хорошо сочетаются (особенно каша с маслом) Обед Суп, куриная котлета/рыба, гречка/киноа, салат с зеленью. Белок (мясо/рыба), углеводы (каша), овощи. Перекус 2 Йогурт натуральный + черный шоколад (82%) Белок + жиры, минимум сахара. Ужин (до 19:00) Запеченная рыба/птица, овощи, киноа; по желанию — фасоль/горох.



Ключевые принципы:

Белок — приоритет : Мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, орехи. Недобор тормозит рост, силу и восстановление. Колбаса/сосиски — нет!

: Мясо, птица, рыба, яйца, бобовые, орехи. Недобор тормозит рост, силу и восстановление. Колбаса/сосиски — нет! Углеводы : Цельные (каши, овощи) для энергии.

: Цельные (каши, овощи) для энергии. Жиры : Масло, орехи, рыба для мозга.

: Масло, орехи, рыба для мозга. Убрать ❌ : Соки, чипсы, чоко-пай, булки, кола, сладкая молочка (Даниссимо, Агуша). Сахар перевозбуждает мозг — только после еды, качественный (черный шоколад).

: Соки, чипсы, чоко-пай, булки, кола, сладкая молочка (Даниссимо, Агуша). Сахар перевозбуждает мозг — только после еды, качественный (черный шоколад). Добавить ✅: Хлеб с маслом/сыром, творог, кисломолочку, орехи, ягоды. Компот с минимумом сахара.

Пропуск завтрака → тревога, плохая память (исследования подтверждают).

Дефицит железа/белка → раздражительность, слабый рост, травмы.

Баланс макро/микро → иммунитет, регенерация, меньше болезней/травм.

Праздники — шанс на семейные ритуалы, чудесный шанс привить правильные привычки. Это укрепит здоровье и результаты

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города