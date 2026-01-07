Митрополит Тихон обратился к пастве Крыма с Рождественским посланием

В своём обращении глава митрополии подчеркнул глубинное значение праздника как события, изменившего ход истории и соединившего вечность с земным миром. Он отметил, что Рождество открыло человечеству путь к спасению через воплотившегося Бога, который разделил с людьми их природу.

Митрополит Тихон пожелал, чтобы свет Вифлеемской звезды озарял жизненный путь каждого верующего, укрепляя в вере и даруя духовную радость.

