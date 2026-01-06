Как будет ходить транспорт в ночь на 7 января

В Севастополе сегодняшней ночью городской транспорт будет ходить до 4 часов утра, а в «Новый Херсонес» можно будет добраться на бесплатных экспресс-шаттлах.

Продлят работу 10 маршрутов. Это троллейбусы, автобусы и катер, которые связывают отдаленные районы с центром города и основными храмами:

▫️троллейбус №7 «улица Горпищенко — Центральное кольцо города»;

▫️троллейбус №9 «проспект Победы — Центральное кольцо города»;

▫️троллейбус №10К «бухты Казачья — Центр города»;

▫️троллейбус №12 «5-й км Балаклавского шоссе — центральное кольцо города»

▫️автобус №3 «5-й км Балаклавского шоссе — ЦУМ»;

▫️автобус №22 «5-й км Балаклавского шоссе — Херсонес»;

▫️автобус №74 «Парк Победы — Херсонес»;

▫️автобус №92 «Инкерман — площадь Нахимова»;

▫️автобус №94 «Балаклава — площадь Нахимова»;

▫️катерное сообщение по маршруту «Графская пристань – Северная».



Также будут работать бесплатные экспресс-шаттлы от СОК имени 200-летия Севастополя (с промежуточной остановкой на площади 50-летия СССР) к музейно-храмовому комплексу «Новый Херсонес».

Они будут работать с 11:00 6 января до 05:00 7 января. А 7 января с 11:00 до 21:00.

‼️Автомобилистам рекомендовано оставить машины на парковке СОК им. 200-летия Севастополя и бесплатно доехать до «Нового Херсонеса».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города