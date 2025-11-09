На Крымском мосту произошло смертельное ДТП

8 ноября около 20:50 на автомобильной части Крымского моста автодороги «Новороссийск — Керчь» водитель «Мерседес Бенц» двигался со стороны Тамани. Он решил обгонять пассажирский автобус «Краснодар — Севастополь» и потерял контроль над управлением. Автомобиль столкнулся с бетонным ограждением и опрокинулся.

В результате аварии водитель и пассажир «Мерседеса» погибли. Двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля были доставлены в больницу.

