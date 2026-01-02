Когда в Севастополе можно поменять или получить паспорт в новогодние дни

Управление по вопросам миграции УМВД России по Севастополю опубликовало график оказания госуслуг в сфере миграции в период с 1 по 11 января 2026 года:

— 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 января 2026 года приём граждан осуществляться не будет;

— 3, 5, 8 января 2026 года приём граждан будет осуществляться с 09:00 до 18:00, с учётом обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, по оказанию следующих государственных услуг:

— по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;

— по регистрационному учёту граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

— по миграционному учёту иностранных граждан и лиц без гражданства.

