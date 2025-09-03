Регбийная школьная лига — новый сезон

Регбийная школьная лига возобновила сотрудничество с Инженерной школой

Планируется, что воспитанники Инженерной школы будут участвовать в соревнованиях по тэг-регби уже с этого сезона. Необходимым инвентарём учебное учреждение обеспечено.

Представители Регбийной школьной лиги поблагодарили директора школы Ирину Викторовну Крестинину за поддержку инициатив своих сотрудников и предоставленную возможность учащимся познакомится и попробовать себя в бесконтактном регби.

Андрей Крымский

