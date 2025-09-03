Предприниматель ответит за слив масла

Экология
03-09-2025

Севприроднадзор оштрафовал местного предпринимателя за сброс нефтепродуктов с СТО в ливневую канализацию.

Специалисты взяли пробы почвы и провели лабораторные исследования. На основании их результатов произведен расчет вреда, причиненного окружающей среде.

Сотрудники УМВД России по городу Севастополю установили виновное лицо и составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП.

Штраф составит 30 тысяч рублей.

В настоящее время Севприроднадзор ведет работу, направленную на возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

Андрей Крымский

