Необходим единый стандарт условий жизни в студенческих общежитиях

21 января Председатель ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий озвучил принципиальную позицию партии по защите интересов студенчества.

ЛДПР предлагает законодательно закрепить Единый стандарт развития студенческих общежитий и условий проживания. Нужен набор понятных требований, которые можно проверить и за которые можно спросить.

Итак, разберем поэтапно:

1. Уменьшить плотность проживания и увеличить пространство для жизни.

Нужно ввести чёткие формы контроля исполнения норм СанПиНа по количеству проживающих в одной комнате. В санитарных правилах уже заложена логика минимального обеспечения: одна жилая комната на трёх проживающих. Этот принцип должен строго контролироваться. Тесные комнаты, где живёт десяток человек, не могут быть «университетской средой».

2. Продуманная электрификация и высокоскоростной интернет.

Студенческие общежития должны быть полноценно электрифицированы с достаточным количеством безопасных розеток и точек подключения под реальную нагрузку. Одновременно нужен стабильный и доступный высокоскоростной интернет. Современное обучение и научная работа без него невозможны. И это решаемо: в Москве городской Wi-Fi работает в 186 зданиях общежитий 40 вузов, и более 100 тысяч студентов за год подключались к нему более 8,5 миллиона раз. Такие решения должны стать общенациональным стандартом, а не привилегией отдельных регионов.

3. Ускорить развитие кампусной системы по всей стране.

ЛДПР выступает за создание кампусов и современной студенческой инфраструктуры не только при крупнейших университетах, но и во всех государственных вузах, как минимум в региональных центрах. Текущая программа в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» носит точечный характер: по действующим планам к 2030 году откроют всего 25 современных кампусов, рассчитанных примерно на 78 тысяч студентов и сотрудников вузов. Для страны с миллионами обучающихся это не решает проблему системно.

Нужно создавать условия для молодых ребят, в которых они смогут учиться, развиваться и брать на себя ответственность за будущее страны.

Тема студенческих общежитий близка и нам и в Севастополе, подчеркнул координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Он подчеркнул, что не нужно вспоминать, в какие условиях приходилось учиться родителям или бабушкам и дедушкам. Сейчас время другое. Учёба давно стала цифровой, требования к качеству образования выросли, и условия, в которых живёт студент, напрямую влияют на его практические возможности и мотивацию учиться дальше.

Важно отметить, что и в нашем городе уже ведётся работа в этом направлении — сегодня в Севастополе строятся новые корпуса студенческих общежитий.

Журавлев уверен, что необходимо, чтобы в дальнейшем не только продолжалось строительство, но и формировались единые стандарты качества, чтобы новые объекты изначально соответствовали современным требованиям комфорта, безопасности и доступности ко всем необходимым учебным инструментам.

Все же зачастую, сегодня ребята сталкиваются с переполненными комнатами, нестабильным интернетом, устаревшей инфраструктурой. В таких условиях гораздо сложнее развиваться и погружаться в учебу. Общежитие — определяется не только крышей над головой, абсолютно точно, что это пространство, где формируется обзор и применение знаний для будущих специалистов, профессионалов.

Именно поэтому ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким выступает за законодательное закрепление Единого стандарта развития студенческих общежитий, чтобы условия проживания были понятными, проверяемыми и достойными.

Речь идёт о снижении плотности заселения, современной электрификации, стабильном высокоскоростном интернете и развитии кампусной среды по всей стране.

Ещё одно важное направление — защита студентов от финансовой нестабильности. ЛДПР предлагает ввести мораторий на повышение стоимости платного обучения по программам СПО после заключения договора, чтобы семьи могли уверенно планировать расходы, а молодёжь не сталкивалась с риском отчисления по экономическим причинам.

«ЛДПР за достойную жизнь студента. Создавая нормальные условия для учёбы и жизни, мы инвестируем в будущее страны, делая равные условия по всем регионам, в профессионалов, которые завтра будут работать здесь, на родной земле, в Севастополе и по всей России», — заключил Илья Журавлев.

