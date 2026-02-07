МВД предложило разрешить регистрацию машин, объявленных в розыск недружественными странами

В разработанном МВД законопроекте указывается, что если недружественные государства игнорируют запросы о подтверждении факта угона документально, ограничения на регистрацию будут сняты. Это выведет из правового тупика тысячи уже арестованных иномарок, купленных через параллельный импорт.

Два года назад Верховный суд уже указывал, что граждане не имеют доступа к базе Интерпола и не могут проверить «чистоту» машины при покупке. Но проблема так и не решилась. По данным профильного комитета Госдумы, в России скопилось более 6 тыс «проблемных» иномарок.

Специалисты уже назвали и минусы этого законопроекта:

начнут работать масштабные «серые схемы» — будут ввозить заведомо краденые машины.

легализованная машина станет невыездной — при пересечении границы с государством, сотрудничающим с Интерполом, авто и владелец будут арестованы.

