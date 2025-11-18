60-летнему водителю, состоящему на учёте у психиатра,запретили управлять автомобилем

Суд удовлетворил иск прокуратуры Гагаринского района Севастополя и запретил 60-летнему мужчине, состоящему на учёте у психиатра, управлять транспортными средствами. Проверка прокуратуры выявила, что мужчина, несмотря на наличие водительского удостоверения, имеет медицинские противопоказания из-за психического расстройства.

Мужчина подтвердил факт лечения и рассказал, что в настоящее время автомобилем не пользуется.

После снятия диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией (выздоровлением) мужчина сможет вернуть себе водительское удостоверение и снова управлять транспортом.

Напомни, что с 1 сентября 2025 года действует обновлённый перечень противопоказаний к управлению транспортом, куда включены тяжёлые психические и неврологические заболевания, эпилепсия, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ и др. Этот приказ направлен на повышение безопасности на дорогах и исключение риска ДТП, вызванных состояниями, ухудшающими реакцию и внимание водителей.

