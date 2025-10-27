Пьяный мужчина ранил мать ножом в руку

В Севастополе 41-летний мужчина, проживающий с матерью, устроил скандал после употребления алкоголя. Его пьяные крики и шумы стали настоящим испытанием для 68-летней женщины. Мать попыталась его успокоить. Однако в ответ женщина получила агрессию: после семейной ссоры мужчина, вдохновлённый спиртным, достал нож и ранил её в руку.

Пенсионерка немедленно вызвала полицию. Прибывший участковый уполномоченный оперативно задержал агрессивного сына.

Выяснилось, что мужчина уже не впервые ведёт себя подобным образом и ранее привлекался к ответственности за грубое отношение к матери, но не исправился.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — причинение лёгкого вреда здоровью, за которое грозит наказание до двух лет лишения свободы. Сейчас следствие продолжает работу по делу.

