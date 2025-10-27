По факту крушения плавучего крана в Севастополе возбуждено уголовное дело

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено дело по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

В результате трагедии погибли 2 человека, более 20 получили травмы различной тяжести и сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов для проведения комплексного осмотра и следственных действий.

