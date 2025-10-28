Погода в Севастополе 28 октября

Погода
28-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью небольшой дождь,

днем без существенных осадков.

Ветер ночью северо-западный,

днем юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+12°,

днем +16…+18°.

Температура воды 14-16°.

