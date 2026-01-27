ПСБ в Севастополе поддержал премьеру спектакля «Белый лебедь»

ПСБ поддержал премьерные показы спектакля «Белый лебедь», созданного артистами Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова. Авторы постановки обратились к теме бессмертного произведения Петра Чайковского «Лебединое озеро», создав на его основе хореографическую фантазию.

«Мы искренне рады, что ПСБ стал частью этого события. Для нашего банка поддержка знаковых культурных инициатив — важная и неотъемлемая часть работы в Севастополе. Мы уверены, что содействуя развитию культуры и искусства, мы делаем наш город ещё лучше и просвещенней», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Это авторское прочтение всем хорошо известного сюжета. Мы стремились сохранить дух оригинала, но при этом говорить со зрителем языком танца. Я благодарен команде профессионалов, которые создавали спектакль и нашему генеральному партнёру — банку ПСБ. Его поддержка на всех этапах подготовки: от первых репетиций до премьерных показов — неоценима. Это непросто финансирование – это доверие к нашему творческому замыслу и вклад в развитие театрального искусства Севастополя, – отметил Александр Елизаров, директор театра, режиссер-постановщик спектакля «Белый лебедь».

Премьерные показы спектакля будут проходить в течение всего февраля с пятницы по воскресенье.

