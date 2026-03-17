ПСБ запустил новую акцию по эквайрингу

Севастополь, 17 марта. ПСБ проводит для новых бизнес-клиентов акцию по эквайрингу «Крым Прайм»*. Главное преимущество продукта – фиксированный процент без привязки к оборотам торговли с первых дней и навсегда. Комиссия за эквайринг останется неизменной на протяжении всего периода банковского обслуживания в ПСБ. Ее размер зависит от сферы бизнеса и составит от 0,85% до 2,7%. Участие в акции доступно для предпринимателей практически всех сфер.

«При открытии расчетного счета в ПСБ и заключении договора торгового эквайринга в рамках акции клиент фиксирует ставку на весь период обслуживания в банке. Это очень удобно на старте, когда начинающему предпринимателю сложно оценить размеры будущей прибыли. Действующему бизнесу также будет комфортно, зная что расходы на эквайринг не будут расти из-за повышения банковской комиссии», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Подключить услугу можно на действующих в Севастополе тарифах расчетно-кассового обслуживания. Акция доступна для клиентов, в течение полугода не имевших договоров эквайринга в ПСБ.

*Период проведения акции «Крым Прайм» со 2 октября 2025 года по 1 октября 2026 года. География проведения: Республика Крым и г. Севастополь. Ставка комиссии варьируется от 0,85% до 2,7% и зависит от платежной системы карты, которой осуществляется оплата, вида деятельности торговой точки и тарифа по расчетно-кассовому обслуживанию, к которому подключен расчетный счет торговой точки в ПСБ. Подробнее на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПAO «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций Банка России № 3251 от 1 апреля 2025 г.

