В Никитском ботаническом саду стартует парад тюльпанов

Крым Природа
17-03-2026

В Никитском ботаническом саду покажут 110 тысяч тюльпанов на 19-й ежегодном параде «Романтика Крымской Весны». Первые цветы уже расцвели, а полная экспозиция откроется в конце марта — начале апреля.

Более 58% коллекции (64 сорта) — класса Триумф с бокаловидной формой, плотно прилегающими лепестками и устойчивостью к жаре. Это «короли формы» — они составляют четверть всех тюльпанов мира.

Фото Анны Корниловой

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Анна Левина