ПСБ заключил соглашение о сотрудничестве с Гарантийным Фондом Севастополя

Предприниматели Севастополя получат возможность привлекать заемное финансирование в Промсвязьбанке (ПСБ) под поручительство Гарантийного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Соответствующее соглашение подписали управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян и директор некоммерческой организации «Гарантийный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства в Севастополе» Юрий Харченко.

Воспользоваться поручительством Гарантийного Фонда могут субъекты среднего и малого предпринимательства, зарегистрированные на территории Севастополя. Фонд предоставляет поручительства на сумму до 25 млн рублей единовременно и до 70% от кредита или банковской гарантии.

«Повышение доступности кредитования малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Наш банк – традиционно один из лидеров этого направления. Мы постоянно расширяем линейку продуктов и услуг, предлагая бизнесу комплексные решения – актуальные, удобные, выгодные. Современные цифровые сервисы от ПСБ дают возможность значительно ускорить получение денежных средств. Наше партнерство с Гарантийным фондом позволит большему числу севастопольских компаний привлечь финансирование с использованием передовых банковских технологий, а также инструментов господдержки», – отметил Арсен Тананян.

«Главная цель нашего сотрудничества – обеспечить доступ предпринимателей Севастополя к внешнему финансированию. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» предусматривает, что гарантийной поддержкой в регионе может воспользоваться любое предприятие из сектора МСП, поэтому фонд активно расширяет партнерскую сеть.

Используя возможности гарантийной поддержки, севастопольские бизнесмены, например, приобретают коммерческую недвижимость, производственные предприятия модернизируют линии, обновляя станочный парк, а торговые компании расширяют ассортимент продукции. Уверен, что в будущем совместными с ПСБ усилиями мы реализуем в Севастополе много перспективных бизнес-проектов», – подчеркнул Юрий Харченко.