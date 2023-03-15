Расписание нового маршрута №65, который пустят по новой дороге в Юхариной балке

Первые автобусы выйдут на маршрут 18 марта.

Первый рейс будет в 7 утра с остановки на 5-м км. Запланировано все четыре рейса в день: два утренних и два вечерних с 18.30 — с 5 км — и последний отправится с Юхариной балки в 19:45.

Напомним, в Севастополе недавно построенная дорога через садовые товарищества в Юхариной балке и долго числившаяся бесхозной взята на баланс города. Городские власти сразу же после этого анонсировали, что по этой дороге будет запущен новый маршрут №65 «5-й км. Балаклавского шоссе — Юхарина балка».

Ольга Сурикова