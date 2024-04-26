Севастополь из соображений безопасности пока не может провести парад на 9 мая и шествие «Бессмертного полка»

Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ» сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Мы не хотели бы подвергать людей хотя бы минимальной опасности. Тем более периодически все равно звучит сигнал воздушной тревоги. И, наверное, не хотелось бы доставлять удовольствия противнику, чтобы какое-то из массовых мероприятий прервалось, и все ушли в укрытие», — пояснил он.

Однако концерты, выставки, встречи с ветеранами, он-лайн парад «Бессмертного полка» состоятся. «Город будет жить праздником, но с соблюдением максимальных мер безопасности», — подчеркнул Развожаев.

Напомним, в прошлом году в Крыму и Севастополе также был отменен парад Победы на 9 мая.

Ольга Сурикова