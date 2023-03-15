В Херсонесе отказались презентовать книгу о ЧВК «Херсонес»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отказались проводить презентацию книги писателя-фантаста Андрея Белянина о попаданце из ЧВК «Херсонес», сообщает ТГ-канал «Осторожно новости».

Напомним, книги о попаданцах – это произведения, где герои переносятся в другую эпоху. В аннотации к книге автор сообщает, что в ней читатель найдет «Крым, море и солнце, обнажённых сотрудниц, фонтаны вина, зомби-нацистов, маньяков и древних монстров». ЧВК в книге Белянина — это «Частный выставочный комплекс музея «Херсонес».

Музей задумку фантаста не оценил. На просьбу провести в Херсонесе Таврическом презентацию, учреждение заявило, что книга Белянина — «откровенная конъюнктура», а сюжет самой книги инфернален: «Зомби, нацисты, сатана в образе античного Минотавра, восседающий на развалинах православного храма, апелляция к похоронам в авторской аннотации».

Напомним, в Севастополе завершено строительство детского художественно-эстетического центра в рамках создания «Нового Херсонеса».

Дмитрий Островский