Главная новость пятницы: В Севастополе появится партия любителей пенного

В России возрождается Партия любителей пива. Её лидер Константин Калачёв сообщил проекту «ForPost.Политика», что в Севастополе появится партийное отделение.

На вопрос, зачем создаётся партия, ее лидер ответил так:

«Цель? А она нужна? Главное удовольствие от того, что ты отвечаешь на запрос людей. Все вместе получим радость и удовольствие от наличия единомышленников. Наша партия по-настоящему объединяет».

Стоит отметить, что Партия любителей пива уже существовала в России. Она принимала участие в выборах в Госдуму второго созыва в 1995 году и набрала 0,62 процента голосов. Ликвидирована 1998 году. Отметим, что издание «Независимая газета» опубликовала результаты социологического исследования Russian Field, согласно которому за Партию любителей пиво готовы проголосовать 13% опрошенных мужчин и 6% женщин.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий властям регионов запрещать продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках», а также устанавливать время продажи любого алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах.